الحوثيون: سنطلق سراح طاقم السفينة الإسرائيلية بطلب من حماس وعمان

وكالات



قالت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إطلاق سراح طاقم سفينة إسرائيلية محتجزين منذ أكثر من عام بناءً على طلب من حركة حماس وسلطنة عمان، وفقًا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".



واحتجز الحوثيون في نوفمبر 2023 سفينة بملكية إسرائيلية جزئية، لكن حسب التقديرات الإسرائيلية آنذاك لا يوجد مواطنين إسرائيليين على متن السفينة.



وذكرت مصادر إسرائيلية وقتها، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة لشركة "راي شيبننج" التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنجر، لكنها مستأجرة لشركة يابانية، وأن جميع أفراد الطاقم يابانيون.