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وزير الخارجية يجتمع مع رئيسة البرلمان الصربي خلال زيارته لبلجراد

03:07 م الأربعاء 22 يناير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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(وكالات)

اجتمع وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع السيدة آنا برنابك، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا. في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها خلال الزيارة التي يقوم بها لبلجراد.

وأشاد عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وصربيا، مؤكدًا على أهمية المكون البرلماني في العلاقات الثنائية وتكثيف الزيارات واللقاءات البرلمانية المتبادلة، مبرزًا في هذا الإطار نتائج زيارتي السيد المستشار رئيس مجلس النواب في ٢٠٢٣، وكذا السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ إلى صربيا على رأس وفد برلماني في نوفمبر ٢٠٢٤ والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس الشيوخ المصري والجمعية البرلمانية الصربية، والإعلان عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين. وقد وجَّه الوزير عبد العاطي الدعوة لرئيسة البرلمان الصربي لزيارة مصر.

وأكد وزير الخارجية على التطلع لمواصلة المشاورات السياسية والتشاور بين البلدين بشكل دوري لتعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، مشيدًا بالفعاليات التي عقدت على مدار العامين الماضيين للاحتفال بالذكرى الـ١١٥ لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صربيا
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