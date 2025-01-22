إعلان

الرئيس الإماراتي يبحث مع مساعدة رئيس إيران القضايا الإقليمية والدولية

03:00 م الأربعاء 22 يناير 2025

محمد بن زايد آل نهيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أبو ظبي - (د ب أ)

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع مساعدة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة حماية البيئة شينا أنصاري القضايا الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام )، جاء ذلك خلال استقبال بن زايد اليوم مساعدة رئيس إيران التي تقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

وطبقا للوكالة، بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تعزز التنمية المستدامة وتدعم ازدهار الاقتصاد في البلدين.

كما تناول اللقاء إمكانات التعاون بين المؤسسات المعنية بالبيئة في دولة الإمارات ومنظمة حماية البيئة في إيران بما يخدم أهداف البلدين في مجالات الحفاظ البيئة ومكوناتها وضمان استدامتها للأجيال.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.

محمد بن زايد آل نهيان أبو ظبي إيران الإمارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية يجتمع مع رئيسة البرلمان الصربي خلال زيارته لبلجراد

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة
"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟
الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"