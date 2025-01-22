إعلان

بعد هاليفي.. من أبرز المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين استقالوا بسبب 7 أكتوبر؟

02:49 م الأربعاء 22 يناير 2025

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

بعد استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بعد تحمله المسؤولية عن فشل ردع هجوم المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر من العام الماضي، سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الضوء على الاستقالات التي شملت عدة شخصيات رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي.

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت استقالتها بعد هرتسي هاليفي، جاء قائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان، وقائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون خليفة، وقائد وحدة الاستخبارات 8200 يوسي ساريئيل، وقائد لواء الشمال في قطاع غزة حاييم كوهن.

وجاء في تقرير الصحيفة أن هليفي، الذي تولى منصب رئيس الأركان في ظروف صعبة، عُين في وقت كانت فيه الحكومة الإسرائيلية في مرحلة انتقالية ووسط خلافات كبيرة بين الجيش والمستوى السياسي، كما تزامن تعيينه مع اندلاع أزمة قانونية واسعة هزّت المجتمع الإسرائيلي وأدت إلى انقسامات عميقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر شكل نقطة تحول كارثية للجيش الإسرائيلي.

هرتسي هاليفي هجوم المقاومة الفلسطينية احداث 7 أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الإماراتي يبحث مع مساعدة رئيس إيران القضايا الإقليمية والدولية

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة
"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟
الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"