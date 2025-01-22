بعد هاليفي.. من أبرز المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين استقالوا بسبب 7 أكتوبر؟

(وكالات)

بعد استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بعد تحمله المسؤولية عن فشل ردع هجوم المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر من العام الماضي، سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الضوء على الاستقالات التي شملت عدة شخصيات رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي.

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت استقالتها بعد هرتسي هاليفي، جاء قائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان، وقائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون خليفة، وقائد وحدة الاستخبارات 8200 يوسي ساريئيل، وقائد لواء الشمال في قطاع غزة حاييم كوهن.

وجاء في تقرير الصحيفة أن هليفي، الذي تولى منصب رئيس الأركان في ظروف صعبة، عُين في وقت كانت فيه الحكومة الإسرائيلية في مرحلة انتقالية ووسط خلافات كبيرة بين الجيش والمستوى السياسي، كما تزامن تعيينه مع اندلاع أزمة قانونية واسعة هزّت المجتمع الإسرائيلي وأدت إلى انقسامات عميقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر شكل نقطة تحول كارثية للجيش الإسرائيلي.