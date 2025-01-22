الشيباني: سوريا لا تريد العيش على المساعدات والحل تخفيف العقوبات

وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قوله إن سوريا لا تريد العيش على المساعدات، والحل هو تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على البلاد.

وأضاف الشيباني أن الحكومة السورية الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن وجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يعد له مبرر في البلاد.

وذكر وزير الخارجية أن الإدارة السورية تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم بالحكومة الجديدة.

وتابع الشيباني "نخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة ودعوة الاستثمار الأجنبي"، مضيفًا "نواجه تحديات منها ديون بـ 30 مليار دولار لحليفي الرئيس السابق بشار الأسد إيران وروسيا".