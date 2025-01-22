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جيش الاحتلال يفجر ويحرق 8 منازل في جنوب لبنان

02:42 م الأربعاء 22 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)


نفّذ الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات تفجير وحرق لثمانية منازل في بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أقدم الجيش الإسرائيلي اليوم على تفجير وحرق ثمانية منازل في بلدة الطيبة الجنوبية، كما ألقى القنابل وأطلق الرصاص.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى نسف وتفجير عدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب الجنوبية وأطراف بلدة حانين في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، كما شنّت مسيرة اسرائيلية غارة بين وادي خنسة وبلدة المجيدية في قضاء حاصبيا.

ونفّذ الجيش الاسرائيلي تفجيرات في القطاع الشرقي عند أطراف بلدة حولا الجنوبية لجهة وادي السلوقي وفي بلدتي مركبا والطيبة الجنوبيتين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، ويقول لبنان إن إسرائيل لم تلتزم الاتفاق منذ إعلانه.

جيش الاحتلال حرق منازل جنوب لبنان
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