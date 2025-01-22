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الجهاد الإسلامي تدين عدوان الاحتلال على جنين.. وتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية

02:30 م الأربعاء 22 يناير 2025

حركة الجهاد الإسلامي

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(وكالات)

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، التهجير والتدمير والقتل الذي مارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، معتبرةً أن ذلك جزء من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأشارت الحركة إلى أن العدوان على الضفة الغربية يهدف إلى "تثبيت ضمها" وبسط سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى.

كما حملت الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن "المشاركة والتواطؤ" في هذا العدوان، موضحة أن حصار مخيم جنين لأكثر من 40 يومًا مهد الطريق للاحتلال لاقتحام المخيم وملاحقة المجاهدين.

وأضافت الحركة في بيانها أن التنسيق الأمني الذي تتمسك به السلطة الفلسطينية "لا يخدم إلا الاحتلال" ويُسهم في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وتهديد حقوقه ومستقبله.

وفي ختام بيانها، أكدت الجهاد الإسلامي على "تمسكها بنهج المقاومة" ودعت أبناء الضفة الغربية للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل.

حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين حرب الإبادة
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