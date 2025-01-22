قيادي في حماس: الحركة ليست حريصة على أن تكون في حكم قطاع غزة

وكالات



قال قيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الحركة ليست حريصة على أن تكون في حكم قطاع غزة ولا تتمسك بصدارة المشهد الإداري للقطاع، حسبما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية".



ويأتي حديثه، بعدما نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة حماس في السلطة بقطاع غزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي يتكون من 3 مراحل، حيز التنفيذ الأحد الماضي، وتستمر المرحلة الأولى منه إلى 42 يومًا، وفي اليوم السادس عشر من هذه المرحلة سيتم التفاوض بشأن المرحلة الثانية.