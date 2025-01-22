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وزير الدفاع السوري: نفضل الحوار مع قسد ومستعدون لكافة الاحتمالات

02:23 م الأربعاء 22 يناير 2025

مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع

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(وكالات)

قال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية تفضل الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين جارية.

وشدد أبو قصرة، على استعداد الدولة "لكل الاحتمالات" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الوزير أن القيادة السورية تعمل على ضمان أن "لا يبقى أي سلاح في سوريا خارج إطار الدولة"، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من كبار الضباط لوضع هيكلية تفصيلية للقوات المسلحة، بما يعزز من مركزية القرار العسكري والسيطرة الأمنية.

وأضاف أن الحكومة عقدت لقاءات مع جميع الفصائل العسكرية في البلاد، بهدف دمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، في خطوة لتعزيز الوحدة الوطنية ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو "الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق في صراعات داخلية".

مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري الحكومة السورية
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