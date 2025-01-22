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الأمم المتحدة تحذر من خطر سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية

01:58 م الأربعاء 22 يناير 2025

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن هناك خطرًا بأن تسعى إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية، مشددًا على أن ذلك يعد انتهاكًا كاملًا للقانون الدولي.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الضفة الغربية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي استمر لـ15 شهرًا، بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين بالضفة أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، أمس الثلاثاء، أدت لاستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين. ودفع جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة جنين ومخيمها.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة إسرائيل ضم الضفة الغربية
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