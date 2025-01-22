مسيرة إسرائيلية تنفذ غارة في جنين بالضفة المحتلة

جنين - (د ب أ)

أفادت إذاعة كان الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن طائرة إسرائيلية بدون طيار نفذت غارة في جنين بالضفة الغربية

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأ أمس الثلاثاء ما وصفها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.