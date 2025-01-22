وكالات

نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين، أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية لاتفاق غزة.

وأفاد الموقع العبري ذاته نقلًا عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إسرائيل ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة حماس في السلطة بقطاع غزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس من 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى منه إلى 42 يومًا، وفي اليوم السادس عشر من هذه المرحلة سيتم التفاوض بشأن المرحلة الثانية.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد الماضي، وسلمت حماس 3 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.