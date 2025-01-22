إسرائيل تُعلن تفاصيل جديدة حول ترتيبات معبر رفح وفق اتفاق غزة

(وكالات)

أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سلسلة من التصريحات العاجلة حول إدارة معبر رفح بموجب اتفاق غزة، حيث أكدت أن الجيش الإسرائيلي يفرض طوقًا محكمًا على معبر رفح، ولن يُسمح بعبور أي شخص دون موافقته المسبقة.

وقالت رئاسة الوزراءالإسرائيلية، عن إدارة المعبر، إنه سيتم تكليف سكان غزة غير المنتمين لحركة حماس بإدارة الجوانب الفنية للمعبر، مع إخضاعهم لتحقق شامل من قِبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك).

وأفادت رئاسة الوزراء، أن دور السلطة الفلسطينية سوف يقتصر في المعبر على ختم جوازات السفر، دون أي صلاحيات أخرى.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن هذه الترتيبات تمثل المرحلة الأولى من صفقة التبادل وستكون خاضعة للمراجعة لاحقًا بناءً على المستجدات.

يأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ الأحد الماضي، بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.