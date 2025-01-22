السجن 5 سنوات.. الكنيست يصادق على قانون يجرم إنكار هجوم 7 أكتوبر

(وكالات)

صادق الكنيست الإسرائيلي بالإجماع على قانون جديد يجرم إنكار أو التقليل من شأن الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل، أو الاحتفال به.

وقدم القانون عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا"، ويعتمد في صياغته على قانون سابق صدر عام 1986 لحظر إنكار المحرقة التي جرت بألمانيا لليهو.

وينص التشريع الجديد على عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات لكل من ينكر أو يبرر الهجوم، أو يعبر عن تعاطفه مع حركة "حماس" أو شركائها.

واستثنى القانون التصريحات التي يتم الإدلاء بها بحسن نية أو لأغراض مشروعة، مثل البحث العلمي أو تقديم الأدلة ضمن إجراءات قانونية، من إطار التجريم.

وعقب إقرار القانون، صرح فورير قائلاً: "دولة إسرائيل وجهت رسالة قوية وواضحة: إنكار فظائع 7 أكتوبر لن يُسمح به، سواء في الكنيست أو الشارع أو المحافل الدولية. من يحاول إنكار جرائم حماس إنما يساهم في نشر الأكاذيب التي تهدد نسيج مجتمعنا".

وأضاف: "في زمن تنتشر فيه الأكاذيب بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدولية، يشكل هذا القانون درعًا ليس فقط لذكرى الضحايا وتكريم الناجين، بل أيضًا لحماية الحقيقة من محاولات الطمس، وضمان أن الأجيال القادمة ستتذكر الواقع، لا الروايات المشوهة".