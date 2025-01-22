شرطة غزة تتحدث عن خسائرها خلال الحرب

وكالات

قالت شرطة قطاع غزة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر جميع مقار ومراكز الشرطة في القطاع وأحرق ودمر مئات المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.

وأضافت أنه خلال الحرب استشهد أكثر من 1400 شخصًا من قادة وضباط ومنتسبي جهاز الشرطة وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة اللواء الشهيد محمود صلاح، وأُصيب أكثر من 1950 واعتُقل 211 لدى الاحتلال من منتسبيها.

وأشارت إلى أنها بدأت تطبيق خطة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة من أجل بسط الأمن والنظام العام، ودعت الأهالي إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.

وأكدت شرطة قطاع غزة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام والقانون.

وقالت إن طواقم هندسة المتفجرات تعمل مع الجهات المختصة والشريكة على تفقد الأماكن التي ما زالت تحتوي على مخلفات القذائف غير المنفجرة، مطالبة بتزويد جهاز الشرطة بالمعدات اللازمة للتعامل مع هذا الكم الهائل من مخلفات الاحتلال.