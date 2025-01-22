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مسؤول إسرائيلي: الجيش بحاجة لتجنيد 10 آلاف عسكري لسد الحاجات

12:09 م الأربعاء 22 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلن رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الجيش يواجه حاجة ملحة لتجنيد 10 آلاف عنصر جديد لتلبية الاحتياجات العملياتية المتزايدة.

وأشار المسؤول إلى أن هناك ضرورة لفرض عقوبات فعالة على المتهربين من الخدمة العسكرية، معتبرًا أن التهرب يمثل تحديًا كبيرًا أمام قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته.

هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد النقاش داخل إسرائيل حول سياسات التجنيد الإجباري ومدى عدالتها، خصوصًا في ما يتعلق بإعفاء بعض الفئات مثل طلاب المدارس الدينية (الحريديم).

جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهربين من الخدمة العسكرية إسرائيل
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