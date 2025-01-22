مسؤولون إسرائيليون: استقالة هليفي قد يكون لها تأثير "مخيف"

وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين سابقين قولهم، إن استقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي قد يكون لها تأثير "مخيف" في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأشار المسؤولون إلى أن سقوط قادة المؤسسة الأمنية قد يؤدي لاستبدال الخبراء بموالين للحكومة.

وتتوالى الاستقالات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إذ أفادت القناة 14، اليوم الأربعاء، بأن رئيس جهاز الشاباك رونين بار قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك بعد استقالة هليفي، وقائد المنطقة الجنوبية، أمس الثلاثاء، بسبب فشل الجيش في أحداث الـ7 من أكتوبر 2023.