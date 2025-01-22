إدارة ترامب تحظر رفع علم المثليين فوق المقار الحكومية

(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن سياسة جديدة تحت اسم "العلم الواحد"، تحظر بموجبها رفع أي أعلام غير العلم الأمريكي فوق المنشآت الحكومية والسفارات الأمريكية في الداخل والخارج.

وجاء في المذكرة التنفيذية الصادرة عن الوزارة: "ابتداءً من الآن، يُسمح فقط برفع أو عرض علم الولايات المتحدة الأمريكية فوق المنشآت الأمريكية. علمنا الوطني يجمع جميع الأمريكيين تحت قيم العدالة، الحرية، والديمقراطية العالمية، التي تشكل أساس بلدنا العظيم".

وأشارت المذكرة إلى أن أي انتهاك لهذه السياسة من قبل موظفي وزارة الخارجية سيواجه إجراءات تأديبية صارمة، قد تصل إلى إنهاء الخدمة أو إعادة التعيين.

وبحسب السياسة الجديدة، فإن الاستثناء الوحيد يتعلق بعلم أسرى الحرب والمفقودين في المعارك، وعلم الموقوفين ظلماً، حيث يظل رفعهما مسموحاً بجانب العلم الأمريكي.

هذا القرار يمثل تراجعاً عن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن السابقة، التي سمحت برفع أعلام مثل علم "فخر المثليين" وعلم "حياة السود مهمة" إلى جانب العلم الأمريكي الرسمي، وهو ما أثار اعتراضات شديدة من الجمهوريين في الكونغرس.

وتؤكد الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز رمزية العلم الوطني كعامل موحد لجميع المواطنين الأمريكيين، على الرغم من الانتقادات التي قد تواجهها من أطراف ترى في القرار تقييداً لحرية التعبير.