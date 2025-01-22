نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح

وكالات



أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح، مشيرًا إلى أن الدور العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية في المعبر سيقتصر على ختم جوازات السفر.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إنه حسب اتفاق غزة فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق معبر رفح ولا يسمح بعبور أي شخص دون موافقته.



وأضاف أن الإدارة الفنية ستتم من قِبل سكان غزة غير المنتمين لحركة حماس وتحت إشراف جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق ما نقله إعلام إسرائيلي.



وتجدر الإشارة إلى أن معبر رفح يعتبر "شريان الحياة" للفلسطينيين، إذ تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



ومن المقرر، وفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميًا أثناء وقف إطلاق النار، منها 50 شاحنة تحمل وقودًا، مع تخصيص 300 شاحنة للشمال.





