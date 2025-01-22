الجيش الإسرائيلي والشاباك يصدران بيانًا مشتركًا عن عملية جنين

(وكالات)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، عن تنفيذ عملية جوية استهدفت عشرة أشخاص من مقاتلين المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين، والذين وصفهم البيان بـ"المخربين".

وأوضح البيان أن العملية، التي تأتي ضمن ما أطلق عليه اسم "السور الحديدي"، شملت تدمير عبوات ناسفة كانت معدة للاستخدام، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وإحباط أي تهديدات محتملة.

وذكر جيش الاحتلال أن هذه العمليات تستهدف "البنية التحتية للإرهاب" في المنطقة، مشيراً إلى أن جنين شهدت مؤخراً نشاطاً متزايداً لما وصفه بـ"الخلايا الإرهابية".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الثلاثاء، عملية "السور الحديدي" في مدينة جنين ومخيمها والتي أدت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.