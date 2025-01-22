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نائب المدعي العام الإسرائيلي ينتقد قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية

11:17 ص الأربعاء 22 يناير 2025

يهود الحريديم

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(وكالات)

انتقد نائب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المبادئ التي قدمها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بشأن إعفاء طلاب المدارس الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نائب المدعي العام قوله إن هذه المبادئ "تسعى إلى منح امتيازات خاصة للحريديم، دون أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الإعفاء الممنوح للمتدينين يُشكل تمييزًا واضحًا مقارنة بما يُفرض على الجمهور العام.

وأكد المسؤول القضائي على ضرورة سن قانون تجنيد "عادل ومتوازن" يضمن توزيع الأعباء بشكل منصف بين جميع فئات المجتمع الإسرائيلي، مشددًا على أن الامتيازات الحالية تتعارض مع مبادئ المساواة التي ينادي بها القانون.

يأتي ذلك في الوقت التي تشهد فيه قضية الحريديم جدلا بسبب رفضهم الخضوع للخدمة العسكرية الإلزامية في الوقت الذي يعاني فيه الجيش الإسرائيلي نقصا في عدد الجنود.

الحريديم نائب المدعي العام الإسرائيلي إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية يسرائيل كاتس
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