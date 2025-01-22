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مصادر أمنية عبرية: الشرطة الإسرائيلية تتساهل مع جرائم المستوطنين بالضفة

11:13 ص الأربعاء 22 يناير 2025

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات


نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية تخشى الاشتباك مع المستوطنين وتسمح لهم أحيانًا بالقيام بأعمال شغب.


وأكدت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية تتساهل في تطبيق القانون على المستوطنين لدى ارتكابهم جرائم بحق الفلسطينيين.


وأضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإلغاء الاعتقال الإداري ضد بعض المستوطنين منحهم دعمًا وزاد هجماتهم ضد الفلسطينيين.


وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جهاز الشاباك رصد ارتفاعًا في إرهاب وعنف المستوطنين لا سيما أعمال الانتقام بعد عملية قرية الفندق بالضفة الغربية.


وأضرم مجموعة من المستوطنين النيران في قرية الفندق بالضفة، وأحرقوا ممتلكات الفلسطينيين.


الشرطة الإسرائيلية الضفة الغربية يسرائيل كاتس
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