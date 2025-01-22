وزير الخارجية الأردني: ما يحدث بالضفة خطير وقد يزعزع أمن المنطقة

وكالات



أوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الضفة الغربية على حدود بلاده، مشددًا على أن الوضع هناك خطير.



وقال الصفدي إن ما يحدث بالضفة الغربية قد يزعزع أمن المنطقة.



وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مدينة جنين بالضفة، إذ أطلق عملية سماها "الجدار الحديدي"، أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 40 شخصًا، حسبما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية أمس.



وجاء التصعيد الإسرائيلي بالضفة بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس حيز التنفيذ، والذي جاء لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا وتسببت في استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطينيًا.





