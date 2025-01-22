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استشهاد فلسطينية بجلطة بالقلب جراء منع قوات الاحتلال نقلها للمستشفى بالخليل

10:55 ص الأربعاء 22 يناير 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد سيدة فلسطينية جراء جلطة قلبية عند حاجز شمال شرق مدينة الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أعاقت نقل السيدة إلى المستشفى مما أدى لوفاتها.

وفرضت قوات الاحتلال منذ أمس الثلاثاء، عدد من الحواجز العسكرية والأمنية في مختلف أنحاء مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العملية العسكرية الموسعة في مدينة جنين ومخيمها.

وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينية جلطة بالقلب قوات الاحتلال
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