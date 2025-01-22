الهند تستعد لاستقبال 18 ألف مهاجر يقيمون بصورة غير قانونية بالولايات المتحدة

نيودلهي - (د ب أ)

تستعد الحكومة الهندية للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحديد هوية جميع مواطنيها الذين يقيمون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة واستقبالهم، في إشارة مبكرة من نيودلهي على استعدادها للامتثال للرئيس الأمريكي المقبل وتجنب اندلاع حرب تجارية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أشخاصا على دراية بالأمر قالوا إن أمريكا حددت هوية نحو 18 ألف مهاجر هندي غير قانوني، سوف يتم إعادتهم لوطنهم، حيث ستقوم الهند بالتحقق من هويتهم والبدء في عملية الترحيل.

وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المباحثات خاصة، أن العدد قد يكون أعلى، حيث أنه من غير المعروف عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يعيشون في أمريكا.

وفي مقابل هذا التعاون، تأمل الهند في أن تحمي إدارة ترامب قنوات الهجرة القانونية التي يستخدمها مواطنوها لدخول أمريكا مثل تأشيرات دخول الطلبة وبرنامج اتش-1 بي للعمالة الماهرة.