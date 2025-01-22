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وزير الدفاع الإسرائيلي: عملية جنين ستشكل تحولا في استراتيجيتنا بالضفة

10:14 ص الأربعاء 22 يناير 2025

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن عملية "الجدار الحديدي" التي بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية.

وأشار الوزير بحسب تعبيره إلى أن العملية "ستمثل تحولا في استراتيجية الأمن التي ينفذها جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن العملية تهدف إلى "القضاء على الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب في المخيم- بدون تكرار الإرهاب في المخيم بعد انتهاء العملية وهو أول درس من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي تل أبيب
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