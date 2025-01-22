شولتس وماكرون يتشاوران بعد تغيير السلطة في الولايات المتحدة

باريس - (د ب أ)

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى باريس، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يستقبل ماكرون المستشار الألماني في قصر الإليزيه بحلول ظهر اليوم، وإلى جانب إلى تحديد الموقف المستقبلي للاتحاد الأوروبي تجاه الولايات المتحدة، من المرجح أن تدور المحادثات أيضا حول حرب أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس ليس السياسي الألماني الوحيد الذي يسافر إلى فرنسا هذه الأيام، حيث تزور رئيسة مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، أنكه ريلينجر، باريس منذ أمس الثلاثاء حتى غد الخميس، وتجري محادثات مع رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، من بين آخرين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو غدا الخميس.