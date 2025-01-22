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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 شخصًا من سكان القدس الشرقية

09:55 ص الأربعاء 22 يناير 2025

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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القدس - (د ب أ)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 شخصًا من سكان القدس الشرقية، قائلة إنهم عرقلوا حركة المرور وهاجموا عناصر الشرطة الليلة الماضية.

وأضافت شرطة الإسرائيلي، في بيانها، أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا في الحادث، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت واي نت.

وتم إعادة فتح جميع طرق المرور عند مدخل المدينة.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) قد أفادت أمس الثلاثاء بأن "القوات الإسرائيلية أغلقت حاجزا عسكريا، شمال شرق القدس المحتلة، في الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، واعتدت على مركبات المواطنين التي حاولت سلك طرق ترابية وعرة في محيط الحاجز. كما اعتدت على إحدى المركبات، بتحطيم زجاجها، والاستيلاء على مفاتيحها".

شرطة الاحتلال الإسرائيلي القدس إسرائيل
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