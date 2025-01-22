أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 823 ألفا و980 جنديًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 823 ألفا و980 جنديا، بينهم 1950 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9844 دبابة، منها 11 دبابة أمس الثلاثاء، و20485 مركبة قتالية مدرعة، و22194 نظام مدفعية، و1262 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1050 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و23039 طائرة مسيرة، و3051 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و34837 من المركبات وخزانات الوقود، و3711 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.