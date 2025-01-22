لاعب الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين يرد على تعليق ترامب عنه.. ماذا قال؟

وكالات

رد ألكسندر أوفيتشكين المهاجم الروسي لفريق واشنطن كابيتالز، على مديح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له، وفقا لروسيا اليوم.

وسبق أن وصف ترامب أوفيتشكين بأنه "لاعب عظيم"، أثناء حديث الرئيس الأمريكي المنصب حديثا في تجمعات سياسية جرت بـ"كابيتال ون أرينا"، الساحة الداخلية لفريق "واشنطن كابيتالز".

وأعرب اللاعب عن سعادته بكلمات السياسي، قائلا: "بالطبع، من اللطيف أن يتم متابعة نجاحات الفريق، وأن يعرفوك، ويعرفوا اسمك، ويعرفوا من أين أتيت".

وأضاف اللاعب الروسي، أنه لم يتلقَ دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب الذي أقيم في الـ20 من الشهر الجاري، مؤكدا أنه في كل الأحوال لم يكن ليتمكن من الحضور بسبب مشاركة فريقه في سلسلة مباريات خارجية في إدمونتون، ضمن بطولة الدوري الوطني للهوكي NHL.

في الأيام الأخيرة، تحدث ترامب مرتين عن أوفيتشكين واصفا اللاعب الروسي بأنه "لاعب عظيم"، كما أشاد بأدائه المتميز في الملاعب.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن ترامب ينظر إلى أوفيتشكين على أنه "لاعب هوكي عظيم في الدوري الأمريكي"، مؤكدا أن هذه الكلمات لم تكن موجهة للجمهور الروسي.