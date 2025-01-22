وكالات

اتهم زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، دول الغرب بالنفاق، والإجحاف في تعاملها مع أوكرانيا في مسألة عضويتها بحلف "الناتو"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال زيلينسكي: "بصراحة أعتقد أن بعض الدول اتبعت في البداية سياسة غير شفافة، ولم تدعمنا في الانضمام إلى الناتو، وكانت مجرد كلمات كاذبة بأن أوكرانيا ستنضم إلى "الناتو"، لأن عقودا مرت وأوكرانيا ليست في الناتو، ولذلك، كان هذا غير عادل تجاه أوكرانيا والأوكرانيين".

ومع ذلك، سارع زيلينسكي إلى تبرير موقفه، مشيرا إلى أن القادة السابقين للبلاد كانوا أيضا غير صادقين مع الأوكرانيين عندما أكدوا أن كييف وعدت بعضوية "الناتو".

وانتقد زيلينسكي واشنطن وبرلين اللتين برأيه خسرتا الحوار مع موسكو حول عضوية كييف في "الناتو".

وأوضح: "إنهم دائما يستشهدون بوجود اتفاقيات مع الروس في الماضي، ولكن لدي سؤال كأوكراني: لماذا فجأة تفاوضتم عنا دوننا؟ نحن بلد مستقل... أعتقد أن هذا سلوك غير عادل."

واختتم قائلا: "مسألة "الناتو" تعتمد على الولايات المتحدة وموقف الرئيس. إذا كان ترامب مستعدا لرؤية أوكرانيا في "الناتو"، فسيوافق عليه الجميع، وإذا لم يكن الرئيس ترامب مستعدا لرؤيتنا في "الناتو"، فلن ننضم إليه".