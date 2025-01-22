"إلى رقم 47".. دونالد ترامب يكشف محتوى رسالة جو بايدن الأخيرة له

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن سلفه جو بايدن ترك له رسالة "لطيفة وملهمة" داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في استمرار لتقليد يوم التنصيب.

وأضاف ترامب، أنه فتح الرسالة مساء الإثنين إذ كان يفكر في إتاحتها للجمهور، مشيرا إلى أن بايدن نصحه بالاستمتاع بفترة ولايته وأكد على أهمية المنصب، وفقا للغد.

وقال ترامب: "إنها رسالة لطيفة للغاية، رسالة ملهمة قليلا"، مضيفا: "جاء فيها، إلى رقم 47، استمتع بها بفترتك الرئاسية، قم بعمل جيد، من المهم للغاية أن تعرف مدى أهمية المنصب".

وأضاف ترامب، أنه شعر بأنه يجب أن يسمح للناس برؤية الرسالة.

وجد ترامب الرسالة المكتوبة بخط اليد على المكتب، يوم الإثنين خلال حفل في المكتب البيضاوي بعد أن سأله صحفي عما إذا كان قد تلقى رسالة من بايدن.

ورفعها أمام الكاميرات، وأظهر الرقم 47 مكتوبًا بخط اليد، قائلا: "إنه سيقرأها على انفراد قبل أن يقرر ما إذا كان سيكشف محتوياتها".

يشار إلى أن ترامب هو أول رئيس يخدم فترتين غير متتاليتين منذ غروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر، وترك رسالة لبايدن عندما تولى منصبه في يناير2021.

وقال بايدن، إنها كانت رسالة زاخرة للغاية لكنه لم ينشرها علنا.

وبدأ الرئيس الراحل رونالد ريجان تقليد كتابة الرسائل الحديث في عام 1989، وترك رسالة لنائبه وخليفته، جورج بوش الأب، كتب فيها: "لا تدع الديوك رمز الديمقراطيين) تحبطك".