وزير خارجية أمريكا: الولايات المتحدة ستسعى إلى منع الصراعات وتجنبها

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده ستعطي الأولوية لمصالحها الوطنية في كل قرار يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن كل إجراء ستتخذه يتعين أن يجيب على واحد من ثلاثة أسئلة.

وقال روبيو: "كل ما نقوم به يجب أن يُبرر بالإجابة على أحد الأسئلة التالية: هل يجعلنا أقوى؟ هل يجعلنا أكثر أمانا؟ وهل يجعلنا أكثر ازدهارا؟"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "إذا لم يحقق الإجراء أحد هذه الأمور الثلاثة، فلن نقوم به"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية هو تعزيز السلام، قائلا: "بالطبع السلام من خلال القوة، والسلام دائما دون التخلي عن قيمنا".

وأكد أن الولايات المتحدة ستسعى إلى منع الصراعات وتجنبها، "لكن ليس أبدا على حساب أمننا الوطني، ولا على حساب مصالحنا الوطنية، ولا على حساب قيمنا الأساسية كأمة وكشعب".

يُذكر أن روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين، يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على عكس العديد من المرشحين الآخرين في حكومة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق على تعيين روبيو وزيرًا للخارجية يوم الاثنين الماضي، قبل ساعات من حفل تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.