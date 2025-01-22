أغلبيتهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,107

وكالات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,107، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لسكاي نيوز.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,147 جريحا، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي البري والجوي والبحري، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 72 جثمانا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 68 انتُشلت جثامينهم، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته.

كذلك وصلت 56 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية المحتلة ارتفع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى 10.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الثلاثاء-الأربعاء استشهاد شاب يبلغ من العمر 29 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تعنك غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باحتجاز القوات الإسرائيلية جثمان الشاب القتيل.

كانت القوات الإسرائيلية اقتحمت في وقت سابق مساء الثلاثاء، قرية تعنك وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص صوبه، واعتقلت هذا الشاب منه بعد إصابته، وهو من مخيم جنين، حيث أعلن عن مقتل متأثرا بجروحه.

وباستشهاده، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 10، إذ استشهد 9 مواطنين بينهم طفل، وأصيب 40، خلال عملية عسكرية بدأتها القوات الإسرائيلية على جنين ومخيمها الثلاثاء، بحسب وفا.