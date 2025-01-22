إعلان

ارتكب جرائم حرب.. فرنسا تٌصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

06:45 ص الأربعاء 22 يناير 2025

بشار الأسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدرت السلطة القضائية الفرنسية، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وبالتحديد فيما يتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري في عام 2017 بمحافظة درعا جنوب البلاد.

ويشتبه القضاة المحققون في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الرجل 59 عاما، قتل عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في يونيو 2017.

ووفق محققين، أفادت الصحيفة، أن القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه.

وفي ذلك الوقت كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.

وفي عام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتحديدا "الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية" قرب دمشق في أغسطس 2013.

بشار الأسد فرنسا جرائم حرب مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حفل تنصيب ترامب يُحقق 24.6 مليون مشاهدة على شاشات التلفزيون

إعلان

إعلان

26 ثانية رعب| شاب يقطع رأس جاره ويأكل منها في الأقصر.. وطبيب نفسي يفجر مفاجأة (صور)
بداية مسيرة عمر مرموش.. 8 شهادات من مكتشفه ومدربيه وطبيبه ورفقائه (صور)
* "مساعدات غزة".. أكثر من مجرد صناديق طعام (قصة مصورة)