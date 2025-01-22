ارتكب جرائم حرب.. فرنسا تٌصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

وكالات

أصدرت السلطة القضائية الفرنسية، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وبالتحديد فيما يتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري في عام 2017 بمحافظة درعا جنوب البلاد.

ويشتبه القضاة المحققون في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن الرجل 59 عاما، قتل عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في يونيو 2017.

ووفق محققين، أفادت الصحيفة، أن القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه.

وفي ذلك الوقت كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.

وفي عام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتحديدا "الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية" قرب دمشق في أغسطس 2013.