خلال 48 ساعة.. القوات الروسية تعلن السيطرة على 3 بلدات

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على بلدات جديدة في إقليم دونباس، واحدة منها في مقاطعة لوجانسك واثنتان في دونيتسك، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة أمس على بلدة فولكوفو في دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، وحررت بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان، أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا، وبتروفكا، ودزيرجينسك، وليسوفكا، وبارانوفكا، وسلافيانكا، ونوفوليزافيتوفكا، وسولينويه، ونوفوأليكساندروفكا، ونوفوفاسيليفكا في دونيتسك.

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة نوفوجوروفكا في لوجانسك، وبلدة وشيفتشينكو في دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، قامت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، بتحرير بلدة نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وحررت بلدة شيفتشينكو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".