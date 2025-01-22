يجب حل الصراع بأوكرانيا.. ماذا قال ترامب في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الصيني؟

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه حث الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال مكالمتهما الأخيرة في 17 يناير الجاري، على بذل جهد أكبر باتجاه تسوية الصراع في أوكرانيا مؤكدا ضرورة حله، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب: "قلت له يجب تسوية هذه المسألة، هو لم يفعل الكثير في هذا الاتجاه، لديه سلطة كبيرة، كما لدينا نحن".

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى في 17 يناير الجاري محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل تولي الأخير منصبه رسميا.

وقال ترامب بعد المكالمة، إنه يتوقع أن تحل الولايات المتحدة العديد من المشاكل العالقة مع الصين.

وكتب ترامب عبر منصة "Truth Social": "كانت المكالمة مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة، أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور"، قائلا: "سوف نبذل أنا وشي كل ما في وسعنا لجعل العالم مكانا أكثر سلاما وأمنا".

من جانبه ذكر التلفزيون الصيني، أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان ترامب، قد أعلن خلال حملته الانتخابية أن الولايات المتحدة "ستكون على وفاق" مع الصين وروسيا وستتجنب حربا عالمية ثالثة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وصرح ترامب الذي تولى مهام الرئيس الأمريكي رسميا يوم الاثنين الماضي، مرارا بأنه يسعى لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وتحدث خلال حملته الانتخابية عن أنه سينهي النزاع "في غضون 24 ساعة".

وفي وقت لاحق اعترف الرئيس الأمريكي بأن تحقيق السلام سيستغرق وقتا أكثر، معربا عن نيته إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول الصراع الأوكراني.

وأشار الزعيم الروسي إلى أن روسيا تأخذ بعين الاعتبار تصريحات ترامب وفريقه حول الرغبة في استعادة الاتصالات، فضلا عن الحاجة إلى بذل كل شيء لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة.

وفي يونيو الماضي أطلق الزعيم الروسي مبادرة لتحقيق السلام، ومن ضمن بنودها، الانسحاب الأوكراني من أراض محددة واجتثاث النازية من أوكرانيا، وعدم انضمامها إلى الناتو ورفع العقوبات عن روسيا وغير ذلك.