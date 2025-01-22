دونالد ترامب عن أزمة "تيك توك" بالولايات المتحدة: "الحل في يد إيلون ماسك"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منفتح على شراء الملياردير إيلون ماسك تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ذلك.

وأضاف للصحفيين عندما سئل عما إذا كان منفتحا على شراء ماسك للتطبيق: "سأكون كذلك إذا أراد شراءها".

وتابع: "لقد التقيت أصحاب تيك توك، الملاك الكبار، لذا ما أفكر في قوله لشخص ما هو: اشتره وأعط نصفه للولايات المتحدة"، وفقا لسكاي نيوز.

وأوقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي مؤقتا عن العمل للمستخدمين، الأحد، قبل قليل من سريان قانون يحتم على شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق بيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي وإلا واجه الحظر.

والأسبوع الماضي ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مسؤولين صينيين يجرون محادثات أولية بشأن خيار محتمل لبيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى ماسك، غير أن الشركة نفت ذلك.

ووقع ترامب الإثنين، على أمر تنفيذي يؤجل لمدة 75 يوما تطبيق القانون، الذي وُضع بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من أن هناك خطر إساءة استخدام بيانات الأمريكيين في ظل ملكية الشركة لصينية للتطبيق.

وظل "تيك توك" غير متاح للتنزيل على أجهزة "أبل" و"أندرويد" في الولايات المتحدة بعد ظهر الثلاثاء.

وعارض المدافعون عن حرية التعبير حظر "تيك توك"، بموجب قانون أقره الكونجرس ووقعه الرئيس السابق جو بايدن.

وتقول الشركة إن المسؤولين الأمريكيين "أخطأوا في وصف علاقاتها بالصين"، مؤكدين على أن محرك توصيات المحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة "أوراكل"، في حين تتخذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين أيضا في الولايات المتحدة.

وقال ماسك، الذي أنفق أكثر من 250 مليون دولار لمساعدة ترامب في الفوز بانتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي، إن هناك بيئة عمل "غير متوازنة" بين الولايات المتحدة والصين.