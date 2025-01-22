وزير خارجية سوريا: الأكراد سيعملون على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة

وكالات

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الأكراد في سوريا يضيفون إلى تنوع الشعب السوري جمالا وتألقا، مشيرا إلى أنهم سيعملون سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة، بحسب روسيا اليوم.

وكتب الشيباني على حسابه في منصة "إكس": "يضيف الأكراد في سوريا جمالا وتألقا لتنوع الشعب السوري، لقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد، سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

تأتي تغريدة الشيباني في وقت تسود فيه خلافات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والإدارة الجديدة بشأن كيفية دمج القوة التي يقودها الأكراد في جهاز الأمن الجديد في سوريا.

من جهته، قال وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة في وقت سابق، إنه لا يصح لـ"قسد" الاحتفاظ بكتلة خاصة بها ضمن القوات المسلحة السورية الموحدة، متهما إياها بالمماطلة في الالتحاق بالجيش.

وعلى المقلب الآخر، كان القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي قد أعلن سابقا استعداد "قسد" للمشاركة في أي عملية سياسية جديدة تهدف إلى بناء سوريا لا مركزية، مضيفا: "نحن مستعدون للمساهمة في العملية الجديدة لبناء سوريا لا مركزية".

جدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل الجيش الوطني المنضوية إلى غرفة عمليات فجر الحرية والمدعومة من تركيا، منذ أكثر من شهر، في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.