ترامب: فرض عقوبات على روسيا إذا رفضت التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على روسيا إذا رفض رئيسها فلاديمير بوتين التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل بشأن العقوبات الإضافية المحتملة، وفقا لسكاي نيوز.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات شديدة على روسيا، بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي رد على سؤال عن إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا في حال لم يحضر بوتين إلى طاولة المفاوضات، أجاب ترامب: "يبدو الأمر كذلك".

وقال ترامب، إن إدارته تدرس أيضا مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد من الجهد لدعم كييف.

وقبل تنصيبه رئيسا، تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا فور توليه منصبه، مما أثار تكهنات بأنه سيستخدم المساعدات الأمريكية لإجبار كييف على تقديم تنازلات لروسيا.

وفي تصريحات منتقدة لبوتين على غير عادته، أكد ترامب الإثنين، أن الرئيس الروسي يجب أن "يتوصل إلى إبرام اتفاق"، مضيفا أنه يدمر روسيا في حال إحجامه عن ذلك.

ولفت إلى أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه برغبته في التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء الحرب.