الأمم المتحدة: 897 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في ثالت أيام وقف إطلاق النار

وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 897 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة الثلاثاء، في ثالث أيام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لروسيا اليوم.

واستند المكتب في تصريحاته إلى معلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية ومن الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وبدأت المساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة بالتزامن مع تبادل أوائل الأسرى والمعتقلين الأحد الماضي، حيث دخلت أكثر من 900 شاحنة محملة بالمساعدات خلال يومين، مع دخول 630 شاحنة في اليوم الأول وحده، وفق ما أفادت الأمم المتحدة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا.

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة حماس وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.