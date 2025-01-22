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بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. رئيس إسرائيل: هناك فرصة لنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات

01:40 ص الأربعاء 22 يناير 2025

رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

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وكالات

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أن هناك فرصة لنجاح المرحلة المقبلة من المفاوضات، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة والإفراج عن 33 رهينة إسرائيلي، بحسب سكاي نيوز.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أكد هرتسوج، مصالح إسرائيل الأمنية لدى النظر إلى مستقبل قطاع غزة، مشيرا إلى أن البلاد ما زالت تعاني من صدمة السابع من أكتوبر.

وتساءل: "كيف نتأكد من عدم حدوث هذا مجددا؟ كيف نتأكد أن حماس لا تملي أوامرها على ذلك المكان أو تقوده؟"، متابعا: "يتعين أن نتعلم من الدروس التاريخية ومن جميع خبراتنا".

ودعا هرتسوج إلى بذل جهود عالمية لمكافحة الإرهاب، قائلا: "الإرهاب يخرب إفريقيا وفي جميع المناطق حول العالم، لا بد أن نحارب الإرهاب".

وشدد مرارا على المخاطر التي تمثلها إيران والجماعات التي تدعمها، مضيفا: أن مصدر الشر يبدأ بالإرهاب، خاصة الإرهاب الذي تحرض عليه إيران، حسب تعبيره.

وفي نفس الوقت، شدد على أن الشرق الأوسط أيضا لديه فرص، قائلا: "نشهد تغيرا تاريخيا، نرى تغيرا في لبنان ونرى تغيرا تاريخيا في سوريا وتغيرا تاريخيا في قطاع غزة حسبما نأمل".

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