إعلان

باليوم الثاني من تنصيبه.. 22 ولاية أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد ترامب

12:14 ص الأربعاء 22 يناير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (أ ب)

أقام ممثلو الادعاء العام في 22 ولاية أمريكية الثلاثاء، دعوى قضائية لعرقلة خطوة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء ممارسة متعلقة بالهجرة ترجع إلى قرن، وتعرف باسم حق المواطنة المكتسبة بالولادة التي تمنح الأطفال المولودين في الولايات المتحدة المواطنة بغض النظر عن وضع آبائهم.

ويمثل الأمر التنفيذي لترامب الذي صدر في 700 كلمة في ساعة متأخرة من أمس الأول الاثنين، تنفيذا لأمر تحدث عنه أثناء حملته الانتخابية، لكن نجاحه ليس مؤكدا إطلاقا وسط ما يحتمل أن يكون معركة قانونية مطولة بشأن سياسات الرئيس بشأن الهجرة وحق دستوري في الحصول على المواطنة.

ويشير ممثلو الادعاء العام الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين إلى أن مسألة حق المواطنة المكتسبة بالولادة قانون مستقر وأن الرؤساء لديهم سلطات واسعة لكنهم ليسوا ملوكا.

وقال مات بلاتكين النائب العام في ولاية نيو جيرسي: "لا يمكن للرئيس أن يلغي التعديل الـ 14 بجرة قلم، انتهى".

.

دعوى قضائية دونالد ترامب الولايات المتحدة الرئيس الامريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

26 ثانية رعب| شاب يقطع رأس جاره ويأكل منها في الأقصر.. وطبيب نفسي يفجر مفاجأة (صور)
بداية مسيرة عمر مرموش.. 8 شهادات من مكتشفه ومدربيه وطبيبه ورفقائه (صور)
* "مساعدات غزة".. أكثر من مجرد صناديق طعام (قصة مصورة)