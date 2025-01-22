وزير إسرائيلي: منفذ حادث الطعن بتل أبيب تعرض لاستجواب في مطار بن جوريون

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الثلاثاء، إن منفذ حادث الطعن في تل أبيب تعرض لاستجواب في مطار بن جوريون قبل دخوله إسرائيل.

وأشار أربيل، إلى أن مسؤولي الأمن قرروا للأسف السماح لمنفذ الهجوم بالدخول لإسرائيل، داعيا رئيس الشاباك للتحقيق في هذا الحادث الخطير.

وفي أعقاب الحادث، قرر المفوض العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، تعزيز ورفع جهوزية قوات الشرطة في لواء تل أبيب عقب عملية الطعن.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب يدعى قاضي عبد العزيز وهو أمريكي من أصل مغربي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الشرطة تشتبه بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن شرطية خارج الخدمة كانت قرب موقع عملية الطعن بتل أبيب هي من قتلت المنفذ.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن أحد المصابين في عملية الطعن بتل أبيب جندي أصيب في غزة.

وأفادت البث العبرية نقلا عن خدمات الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، بسقوط 4 مصابين في حادثة طعن بتل أبيب وإطلاق النار على المنفذ