أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم.. إيطاليا تُوقف أسامة المصري وترحّله إلى ليبيا

روما - (أ ب)

اعتقلت الشرطة الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية الليبى بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن محكمة إيطالية رفضت الموافقة على الاعتقال وتم إعادته بدلا من ذلك إلى ليبيا، حسبما أفاد تلفزيون "راي" الإيطالي الرسمي.

وأسامة نجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، هو آمر الشرطة القضائية ومدير "مؤسسة الإصلاح والتأهيل" بطرابلس، المعروفة بـ"سجن الجديدة"، وهي شبكة سيئة السمعة من مراكز الاحتجاز تديرها قوة الدفاع الخاصة المدعومة من الحكومة.

وتعمل قوة الدفاع الخاصة كوحدة شرطة عسكرية لمكافحة الجرائم البارزة بما في ذلك عمليات الاختطاف والقتل وكذلك الهجرة غير الشرعية.

ومثل العديد من الميليشيات الأخرى في غرب ليبيا، تورطت قوة الدفاع الخاصة في الفظائع التي ارتكبت في الحرب الأهلية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011.

ومؤخرا، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بسبب جرائم مزعومة في ليبيا، بعيدا عن الحرب الأهلية، تشمل مرافق الاحتجاز حيث وثقت جماعات حقوق الإنسان وقوع انتهاكات.

وذكرت صحيفتا "أفينيري" و"لا ستامبا" الإيطاليتان أنه تم اعتقال المصري في مدينة تورينو أول أمس بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة ومقرها لاهاي بعد أن حضر مباراة كرة قدم بين يوفنتوس وميلان في الليلة السابقة.

وقالت وزارة العدل في بيان اليوم الثلاثاء، إن المحكمة طلبت القبض على المصري وأن ممثلي الادعاء العام يقيمون عملية الاعتقال، إلا أن تلفزيون "راي" قال في وقت متأخر اليوم الثلاثاء إن محكمة تورينو رفضت الموافقة على الاعتقال، وتم إطلاق سراح المصري من السجن وإعادته إلى ليبيا.