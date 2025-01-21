بعد سنوات من التوتر بين البلدين.. وزير الخارجية السعودي يعلن عن زيارة مرتقبة للبنان

بيروت - (أ ب)

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن خطط لزيارة لبنان هذا الأسبوع، والتي ستكون أول زيارة من نوعها منذ سنوات وسط توتر العلاقات بين البلدين.

وفي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، أشاد بن فرحان بالانفراجة السياسية الأخيرة التي حققها لبنان ووصفها بأنها أمر إيجابي للغاية.

وأكد فرحان "الحاجة إلى رؤية إصلاحات ملموسة، والتزام في لبنان بأن لا يتطلع إلى الماضي بل إلى المستقبل، من أجل إعادة التفاعل مع البلاد".

يذكر أن العلاقات السعودية اللبنانية متوترة منذ سنوات، بسبب قضايا مثل النفوذ المتزايد لحزب الله المدعوم من إيران وتهريب مادة الكبتاجون المنشطة الشبيهة بالأمفيتامين في شحنات المنتجات، مما أدى إلى فرض حظر تجاري على لبنان.

وأضاف "لكن الأمر في يد اللبنانيين، عليهم أن يتخذوا القرار والخيار الذي يخدم تغيير المسار بما يخدم مصالح بلدهم، هذا ما نسمعه، وآمل ترجمة ذلك من خلال إجراءات ملموسة ومستدامة".

ولم يذكر بن فرحان الموعد المحدد لزيارته إلى لبنان.