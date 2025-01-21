إعلان

رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطًا من نتنياهو بشأن صادرات أسلحة

11:32 م الثلاثاء 21 يناير 2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لندن - (د ب أ)

واجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغطا من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مبيعات أسلحة مجمدة لإسرائيل، لدى دخول وقف إطلاق النار مع حركة حماس يومه الثالث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه. ميديا) اليوم الثلاثاء.

وعلقت حكومة المملكة المتحدة حوالي 30 تصريحا لتصدير أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وعندما تم اتخاذ القرار في سبتمبر الماضي، كانت هناك مخاوف من التزام إسرائيل بحقوق الإنسان أثناء الصراع.

ووفقا لبيان من إسرائيل لمكالمة هاتفية أجريت اليوم بين رئيسي الوزراء، "طرح (نتنياهو) مسألة تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تم تجميدها في المملكة المتحدة".

وأضاف بيان عبر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية: "قال رئيس الوزراء ستارمر إنه يتم تقييم المسألة".

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد سنوات من التوتر بين البلدين.. وزير الخارجية السعودي يعلن عن زيارة مرتقبة للبنان

إعلان

إعلان

26 ثانية رعب| شاب يقطع رأس جاره ويأكل منها في الأقصر.. وطبيب نفسي يفجر مفاجأة (صور)
بداية مسيرة عمر مرموش.. 8 شهادات من مكتشفه ومدربيه وطبيبه ورفقائه (صور)
* "مساعدات غزة".. أكثر من مجرد صناديق طعام (قصة مصورة)