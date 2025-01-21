فصائل المقاومة تبارك عملية الطعن في تل أبيب وتنعي منفّذها

وكالات

عبّرت حركة حماس في بيا، اليوم الثلاثاء، عن مباركتها "عملية الطعن البطولية في تل أبيب التي تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه".

ونعت حماس، "الشهيد المغربي البطل منفذ العملية في تل أبيب"، مؤكدة أن عملية تل أبيب رد طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين بالضفة الغربية.

كذلك، باركت حركة الجهاد الإسلامي "العملية البطولية التي نفذها شاب مغربي في قلب تل أبيب"، لافتة إلى أن العملية تأكيد على تضامن الشعوب العربية والمسلمة مع قضيتهم المركزية في فلسطين.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب يدعى قاضي عبد العزيز وهو أمريكي من أصل مغربي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الشرطة تشتبه بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن شرطية خارج الخدمة كانت قرب موقع عملية الطعن بتل أبيب هي من قتلت المنفذ.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن أحد المصابين في عملية الطعن بتل أبيب جندي أصيب في غزة.

وأفادت البث العبرية نقلا عن خدمات الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، بسقوط 4 مصابين في حادثة طعن بتل أبيب وإطلاق النار على المنفذ.