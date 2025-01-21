الشرطة الإسرائيلية: تم تحييد منفذ عملية الطعن في تل أبيب

وكالات

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنه تم تحييد منفذ عملية الطعن في تل أبيب والحدث انتهى.

كانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بإصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية طعن بتل أبيب، وقالت إن مدنيا مسلحا أطلق النار على المنفذ.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه الشرطة تشتبه بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب يدعى قاضي عبد العزيز وهو أمريكي من أصل مغربي.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن شرطية خارج الخدمة كانت قرب موقع عملية الطعن بتل أبيب هي من قتلت المنفذ.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن أحد المصابين في عملية الطعن بتل أبيب جندي أصيب في غزة.

وأفادت البث العبرية نقلا عن خدمات الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، بسقوط 4 مصابين في حادثة طعن بتل أبيب وإطلاق النار على المنفذ.