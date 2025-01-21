الأمم المتحدة: 897 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة اليوم

وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن 897 شاحنة تحمل مساعدات دخلت إلى غزة اليوم.

وأشار المكتب إلى أن الأرقام التي يعلنها عن أعداد الشاحنات، يستقيها من تقارير سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن بيانات لجنة المراقبة الثلاثية، التي تضم مصر وقطر والولايات المتحدة، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي دخل يومه الثالث.

وبموجب بنود الاتفاق، تدخل 600 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تمتد لـ6 أسابيع، بما في ذلك 50 شاحنة وقود، يسلم نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة.

وسجّلت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، دخول 2892 شاحنة مساعدات إلى غزة في ديسمبر الماضي